SPORT: Andrei Burcă: Putem face faţă CFR-ului!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Andrei Burcă, singurul integralist al turului din lotul grupării locale susţine că CFR Cluj este cea mai bună echipă din campionat. Cui toate acestea, fundaşul central al echipei spunje că FC Botoşani îşi va juca şansa în Gruia şi va lupta pentru a obţine un rezultat pozitiv.

„Întâlnim cea mai bună echipă din campionat. Nu mai are alte competiţii în afară de Cupa României şi campionat. Cu siguranţă îşi doresc să fie campioni. În tur au jucat alţi atacanţi, acum nu ştiu la ce să mă aştept. Vom vedea la faţa locului. Suntem conştienţi că putem face faţă iar dacă ascultăm ce ne spune domn profesor, vom reuşi să ne facem jocul şi să vedem cu ce putem să ne întoarcem. Mă bucur că am jucat toate minutele în tur, regret că am luat nişte cartonaşe galbene stupid. Îmi reproşez deoarece îmi doresc să fiu integralist până la sfârşitul campionatului”, a declarat Andrei Burcă.