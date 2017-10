SPORT: Zidane lasă Real pentru naţionala Franţei

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Lunile lui Zinedine Zidane pe banca celor de la Real Madrid sunt numărate. Antrenorul care a scris istorie în ultimele sezoane din Liga Campionilor alături de ”galactici” are mari șanse, din sezonul viitor, să lase Realul în favoarea unei naționale de top din fotbalul european.

Presa din Spania scrie azi că antrenorul lui Real Madrid va ajunge, în 2018, în funcția de selecționer al Franței. Spectaculoasa mutare este preconizată a se produce după Campionatul Mondial de anul viitor din Rusia.

Actualul selecționer al Franței, Didier Deschamps are parte de critici numeroase în Hexagon. Deși a calificat echipa la Mondialul din 2018, Deschamps are un stil care nu convine francezilor. Naționala lui Griezmann, Mbappe & co. s-a chinuit până în ultimele etape din preliminarii să obțină calificarea directă.

Contractul lui Deschamps cu federația de la Paris expiră după Campionatul Mondial din 2018, iar presa iberică anunță că acesta nu va mai fi prelungit.

În ceea ce-l privește, Zinedine Zidane a câștigat deja tot cu Real Madrid și nu ar spune nu unei oferte de la naționala țării sale. În locul său, pe Santiago Bernabeu este așteptat germanul Joachim Low, unul dintre antrenorii apreciați de Florentino Perez.