LOCAL: Noutati fiscale pregatite pentru a fi prezentate contribuabililor

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoșani va organiza in data de 19 octombrie 2017, ora 10, la sediul instituţiei din Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei nr. 5, etaj 3, camera 313, întâlnire cu contribuabilii, unde se vor prezenta următoarele teme: 1. Stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România si la sosirea din România; 2. Aplicarea regimului TVA in cazul prestării de servicii; 3. OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA; 4. Noutăţi legislative; 5. Calendarul obligaţiilor de declarare si plată aferente lunii octombrie 2017 Contribuabilii interesaţi pot afla data, locul de desfășurare a întâlnirii și subiectele puse în dezbatere prin accesarea listei disponibile pe site-ul www.anaf.ro/Info Publice, la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/intalniri.htm sau prin intermediul Callcenter- ului, apelând la numărul de telefon: 031.403.91.60. Pentru participarea la întâlnirile organizate la sediile unităţilor fiscale, contribuabilii se pot programa prin intermediul „Formularului de contact” de pe site-ul Agenţiei. "Le recomandăm contribuabililor care doresc să pună întrebări reprezentanților noștri să le transmită odată cu solicitarea de programare.", se arata intr-un comunicat de presă transmis in acest sens.