LOCAL. Criză a lemnului pentru foc pe piaţa botoşăneană

Botoşănenii care au centrale sau sobe cu încălzirea pe lemne pe timp de iarnă întâmpină probleme atunci când doresc să-şi facă stocul necesar pentru a trece de sezonul rece. Oamenii spun că în momentul în care se prezintă la agenţii economici pentru a cumpăra lemne sunt puşi pe o listă de aşteptare, fiind nevoiţi să aştepte chiar şi o lună „ Nu mi s-a mai întâmplat în nici un an să aştept atât pentru a-mi cumpăra lemne de foc. Eu m-am dus cu gândul că voi lua pe loc, dar responsabilii depozitului spun că nu au stocuri suficiente” a spus un botoşănean. Criza lemnelor a început din primăvară, mulţi dintre agenţii economici autorizaţi aproape epuizând stocurile pentru anul acesta încă din luna mai „ În primele luni ale acestui an am vândut cât am vândut pe tot parcursul anului trecut” a spus un botoşănean ce deţine o firmă care are ca obiect de activitate industria lemnului. În schimb cei de la Direcţia Silvică au lemne pe stoc dar sunt puţini cumpărători „Problema este următoarea în acest moment. Noi aducem lemn de foc în depozite diverse moi că asta avem, plop şi salcie, fiindcă asta exploatăm iar lumea nu prea vrea. Oamenii vor doar carpen, fag şi alte specii de esenţă tare. Aici e de fapt problema. Ceilalţi operatori au lemne mai tari pe care le aduc treptat din pădure şi într-adevăr de aici s-ar putea să fie un blocaj” a spus Marius Havriş, directorul instituţiei.O tonă de lemne pentru foc cumpărată de la Direcţia Silvică poate ajunge la 150 lei tona în timp ce la depozitele autorizate esenţa tare preţul poate ajunge şi la 400 lei tona.