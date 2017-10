SPORT: Cornel Şfaiţer: Băieţii merită felicitări!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, i-a felicitat pe jucăptori după rezultatul foarte bun obţinut în Gruia cu CFR Cluj.

„Suntem fericiţi. Am fost în vestiar şi i-am felicitat pe băieţi. Le-am transmis că ne trebuie o victorie cu Dinamo pentru a da greutate acestui punct. Am fost subţiri numeric dar am fost puternici în teren. Au respectat tot ce le-a transmis Costel Enache, au stat sus, au avut determinare, au făcut presing şi au avut curaj. Băieţii sunt de admirat, au muncit enorm şi am spart gheaţa la CFR. Este un rezultat de moral. Mai avem mult de muncă. Săptămâna viitoare va fi foarte grea. Avem cu Dinamo, apoi jucăm joi de la 21.30 cu CFR Cluj în Cupa României. Sperăm să revină o parte din jucătorii accidentaţi şi să avem soluţii”, a declarat Cornel Şfaiţer.