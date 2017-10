SPORT: Valeriu Iftime: Nu am crezut că putem face egal la Cluj!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani a recunsocut că rezultatul obţinut de gruparea locală în Gruia a fost o surpriză pentru el.

„Este un rezultat excepţional. Am avut şi câteva faze, nu ne-am apărat continuu. A fost o echipă bine organizată şi am luat un punct la Cluj. Nu a mai luat nimeni în afară de Steaua. Asta înseamnă mult. Mai era şi mitul ăla că la Cluj ne desfiinţează şi ne umple poarta de goluri. Ne-am apărat foarte bine şi cu un pic de atenţie puteam să marcăm. Bravo lor. Eu nu am crezut că putem face egal la Cluj”, a declarat Valeriu Iftime.