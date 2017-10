LOCAL: Cătălin Flutur îngrijorat că guvernanţii nu au anunţat proiectul bugetului de stat pe 2018

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cătălin Flutur, primarul municipiului, a apreciat astăzi că, pe fondul majorărilor salariale aprobate în acest an în administraţia publică locală, multe primării se vor confrunta în 2018 cu mari probleme. Edilul este îngrijorat mai ales că nu se ştie nimic despre proiectul bugetului de stat pe 2018.

"O problemă importantă, poate cea mai importantă problemă a municipalității, și în acest moment nu avem nici cea mai mică predicție ce se va întâmpla la anul pentru că am primit foarte multe sarcini în acest an, fără sursă. Şi aici ştiţi toată discuţia cu mărirea salariilor. Noi am primit prin lege lucrul ăsta, dar nu aveam sursele. Sunt îngrijorat şi nu numai eu. Toți colegii mei primari sunt îngrijorați. Problema devine din ce în ce mai gravă și la nivel de orașe și comune. Pe de o parte, respectăm legea în ceea ce privește cheltuielile de personal, minimele cheltuieli de funcționare, dar nimeni nu se mai gândește la cheltuieli de dezvoltare. Este o întreagă brambureală în momentul acesta, și nu mă feresc să o spun, pentru că în afară de veniturile noastre proprii, care vin din taxe și impozite locale, care la rândul lor au fost diminuate prin acte normative, scăderea celor 102 taxe, care se vede în bugetul local şi care ne afectează, altceva nu ştim”, a spus primarul.

Potrivit edilului, primarii sunt îngrijoraţi pentru că se anticipează că primăriile vor primi o cotă redusă şi din impozitul pe venit.

"Mai aveam cota noastră din IVG, de acolo ne echilibram, de acolo puteam să ne asigurăm partea de funcționare și o minimă dezvoltare, Dacă cota anul trecut era undeva la 16%, previziunea este că la anul vom încasa doar 10%. În condițiile acestea, marea majoritate a UAT-urilor vor avea o problemă foarte mare, nu vorbesc de faliment că nu am văzut multe UAT-uri intrate în faliment, dar cred că la anul se poate întâmpla și lucrul acesta. Neavând predicție nu ne putem propune să facem un buget, putem ști doar ce cheltuieli vom avea”, a mai afirmat edilul.

Acesta a reamintit că în 2012 fondul de salarii la nivelul primăriei, incluzând salariile tuturor structurilor finanţate de la bugetul local, era de 12 milioane de lei, pentru ca în acest an să se ajungă la 49 milioane de lei. „Orașul trebuie să funcționeze nu doar să plătească salarii", a concluzionat edilul.