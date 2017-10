SPORT: Miriuţă a pus gând rău FC Botoşani: Venim la victorie!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

După ce a obţinut prima victorie de când a preluat Dinamo Bucureşti, Vasile Miriuţă a declarat că va veni la Botoşani pentru a câştiga acest meci şi a spus că Dinamo nu-şi perite luxul unui eşec sau semieşec pe „Municipal”, dorinţa sa fiind aceea de a recupera cât mai repede ecartul de patru puncte care îi despart pe alb-roşii în clasament atât de botoşăneni cât şi de cei de la Astra, formaţie aflată pe locul 4.

„Ne dorim să nu mai ieşim din zona de play-off. Obiectivul nostru e să fim în primele 6. Trebuie să rămânem modeşti. În etapa viitoare vom juca cu FC Botoşani, dar mergem acolo să câştigăm”, a declarat Vasile Miriuţă.

Tehniciaul s-a declarat fericit pentru succesul cu 3-0 obţinut de eelvii săi contra nou promovatei Juventus, dar a spus că a tremurat puţin în prima repriză când oaspeţii au avut un penalty.

„Suntem modeşti, băgăm coada între picioare, muncim şi sigur vor veni şi rezultatele. Am tremurat puţin la acel penalty, venit după o eroare a lui Dudea, dar pe urmă ne-am revenit şi cred că am făcut un joc bun. Trebuie să mai înveţe şi să nu mai facă alunecări acolo. A fost o victorie muncită. Mai avem mult de muncă însă pentru moral chiar aveam nevoie de acest succes. S-a bucurat mult şi Costache că a dat gol, chiar dacă norocos, dar e important pentru el. Mă bucur şi pentru Katsikas, îi vor da încredere aceste goluri, am lucrat fazele fixe şi iată că au venit şi roadele. Am testat pe final şi un sistem mai ofensiv, încercăm tot felul de variante pentru a fi pregătiţi în orice situaţie”, a conchis Vasile Miriuţă, antrenorul lui Dinamo.

Partida FC Botoşani- Dinamo, meci din cadrul etapei a XV-a va avea loc luni, 23 octombrie de la ora 20:45.