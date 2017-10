LOCAL: Cod galben de ceaţă pentru judeţul Botoşani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un cod galben de ceaţă pentru judeţul nostru valabil până la ora 10. În intervalul menţionat, ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m va fi prezentă local in zonele joase de relief, inclusiv drumurile nationale si europene.