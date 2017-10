NAŢIONAL: Membrii Sanitas ies în stradă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Federația SANITAS va organiza, joi, un miting de protest în Piața George Enescu și un marș până la Piața Victoriei, în așteptarea unor soluții clar parafate privind sporurile din sănătate, dar și transferul contribuțiilor de la angajat la angajator, a anunțat, miercuri, președintele federației, Leonard Bărăscu.

"Mâine (joi — n.r.) va fi un mare miting al nostru în Piața George Enescu și venim aici (la Piața Victoriei — n.r.). (...) Noi ne-am propus demult să modificăm legea sau să găsim soluții mai bune pentru tot ceea ce înseamnă problemele din lege și pentru toți colegii noștri, dar nu pot să spun că în întâlnirea de astăzi nu am făcut chiar nimic. Am dat exemple în așa fel încât să nu ne mai folosim, partea guvernamentală, de cei de foarte sus cărora le va crește salariul, și partea sindicală de cei de jos și să spui că iei de la unul de jos să-l transmiți celorlați ca să aibă un salariu mare", a declarat Leonard Bărăscu la plecarea de la discuțiile cu reprezentanții Guvernului, la care a luat parte și premierul Mihai Tudose.

Liderul SANITAS a adăugat că lucrurile sunt "extrem de complicate" în Sănătate.

"Salariile sunt la fel, nu au fost decât mărite și, într-adevăr, chiar dublate, chiar triplate la unii, pentru că asta a fost în filozofia dumnealor, dar filozofia respectării demnității celui care are loc de muncă diferit se găsește în Regulamentul de sporuri de care v-am povestit mereu. Acest Regulament de sporuri are niște limite care pornesc de la 85% și se duc în jos până la 15%. Eu știu, 85% pentru un medic, un asistent și toți cei care lucrează în ATI, care lucrează în zone grele: SIDA, psihiatrie și, nu în ultimul rând, TBC-ul (...) cu mari probleme, și ceilalți de jos care au spor de calculator, pentru că asta face personalul TESA și așa mai departe, la mijloc întâlnindu-se asistenții medicali și infirmierele, cu cele mai mari probleme. (...) Astăzi am găsit o soluție importantă, ne întâlnim mâine (vineri — n.r.) la Ministerul Sănătății un număr redus de persoane să punem la punct un salariu, dacă se poate, și să modificăm (...) Anexa 2, Anexa în care suntem noi cuprinși cu salariile pentru fiecare loc de muncă în parte. Asta a fost ultima variantă pe care am decis-o și pe care astăzi am votat-o și încercăm ca, împreună cu Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Ministerul de Finanțe, să găsim această posibilitate ca un om care lucrează în ATI să aibă un salariu, care nu va fi același cu unul care lucrează în policlinică...Sporurile vor fi prinse în aceste salarii, credem noi, pentru că noi vom începe acest lucru și vom face, și atunci lumea nu va mai avea un motiv să fie nemulțumită, cine primește și de ce primește ", a declarat Bărăscu.

Liderul SANITAS a precizat că este "o variantă mai bună să ajungem ca fiecare Secție, în specificul ei, să aibă un salariu, și nu un spor pe care să-l aplici la fel pentru toți".

Întrebat dacă soluția avută în vedere cu partea guvernamentală va face ca sporurile să fie incluse în salariu, Bărăscu a spus: "Absolut, vor intra în salarii, nu vor mai fi denumite sporuri".

"Asta este o variantă de afară, nu este o nebuloasă, așa că putem să începem de mâine să lucrăm pe acest lucru, dar nu înseamnă că ceea ce s-a întâmplat astăzi ne oprește pe noi pentru ale lucruri, nu numai din lege, din regulamentul de sporuri, și ce avem, mai era vorba și de tichetele de masă ", a declarat liderul SANITAS.

El a precizat că o parte a discuției a vizat gărzile medicilor, explicând că pe acest subiect sunt probleme de interpretare pe Codul muncii. "Dumnealor au șapte ore pe zi înmulțit cu cinci zile, sunt 35 de ore. În Lege, în Anexă la articolul 3, alineat 2 și 3, spune 48 de ore. Păi, obligativitate cui ? Dacă spune că lucrezi șapte ore pe zi ori cinci zile cât are săptămâna sunt 35 de ore nu 48 și aici e o neînțelegere între ceea ce se aplică până acum (...) și obligativitatea de a face 48 de ore și nu 35 ore. Sunt 13 ore pe care, cum i le plătești, de ce le-ai trecut acolo ?", a spus Bărăscu.

Liderul SANTIAS a precizat, legat de mitingul de joi, că "vor fi cel puțin 8.000 de persoane în Piața George Enescu".

"Noi astăzi nu am perfectat nimic, v-am spus, este în lucru, dacă vom găsi soluții nu va fi nevoie să mai facem și altceva. După acest miting, vedem ce se întâmplă, ne vom întâlni într-un Consiliu național și vom decide dacă nu cumva nu va trebui să facem grevă, dacă în perioada asta de timp noi nu vom reuși să facem un lucru bun cu ceea ce ne-am propus", a declarat Bărăscu.

El a precizat că la întâlnirea de joi nu s-a discutat despre chestiunea trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat, și că sindicaliștii așteaptă de la Guvern "o dovadă scrisă în Codul fiscal sau în draft-ul de lege în care să se spună că niciun angajat nu va pierde prin transferul acestor contribuții sociale și va rămâne cu același câștig net".

Liderul SANITAS a precizat că din partea guvernamentală au mai participat la întâlnirea cu sindicaliștii din Sănătate, vicepremierul Marcel Ciolacu, ministrul Sănătății, Florian Bodog ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, și ministrul pentru Dialog Social, Gabriel Petrea.