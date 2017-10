LOCAL: Municipalitatea va realiza un teren sintetic pentru antrenamente

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Printre planurile municiplaităţii botoşănene se află şi realizarea unui teren sintetic pentru antrenamente. Cătălin Flutur, primarul municipiului, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că sunt şanse pentru a obţine în acest sens o finanţare de la Federaţia Română de Fotbal.

“Undeva în vară am avut o discuţie cu cei de la Federaţia Română de Fotbal, cu domnul Burleanu, care avea la dispoziţi două milioane de euro pentru a face în România terenuri sintetice de antrenament. La Cornişa în momentul de faţă avem două terenuri, dar care nu îndeplinesc nişte standarde. Am încercat să găsim variante pentru a nu pierde banii promişi de cei de la Federaţie. Nu am găsit deocamdată un teren care să îndeplinească condiţiile de lăţime, lungime şi altele. Am venit cu o variantă să transformăm stadionul de la Victoria, cel de pe variantă, dar nu ne încadrăm ca suprafaţă”, a spus edilul. Acesta a adăugat că primăria a primit de la Grupul Industrial Electrocontact o adresă prin care se arată că această companie oferă spre închiriere o parte din baza de la Trei Coline, respectiv o suprafaţă de 10.000 de metri pătraţi.

“Voi veni în Consiliul Local cu această solicitare, dacă o fi să ne intereseze şi acceptăm, cu toate că nu e lipsit de interes, să luăm undeva pe 40-49 de ani ca să putem investi acolo, pentru că este doar o toloacă”, a explicat edilul, adăugând că acel teren va putea fi folosit şi de alte asociaţii sportive, nu numai de FC Botoşani.