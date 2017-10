LOCAL: Stradă spartă după două săptămâni de la asfaltare

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Pe strada Mihail Kogălniceanu, la intersecţia cu Aleea Mihail Kogălniceanu, a apărut o avarie la un cablu electric de 20 de KW, ce preia curentul de la staţia blocuri şi-l distribuie la toate transformatoarele din zona Bucovina. Acest cablu alimentează mai multe posturi de transformare care, la rândul lor alimentează mai multe blocuri, instituţii publice şi agenţi economici din zonă.

„Iniţial, nu am dorit să dau aviz de spargere pentru această avarie deoarece lucrările de asfaltare a străzii s-au finalizat acum două săptămâni, dar am înţeles că dacă nu am fi dat acest aviz de spargere, riscam să lăsăm întreg cartierul Bucovina fără energie electrică, lucru care nu era de dorit”, a declarat Marian Murariu, viceprimar al municipiului.

Edilul a explicat că la această oră echipa de la Delgaz Grid lucreazăîn zonă şi tot astăzi vor remedia avaria. „Zona va fi adusă la aspectul iniţial, în cursul zilei de mâine. Practic, avem promisiuni din partea dumnealor că se va interveni şi se va repara şi asfaltul”, a mai spus Marian Murariu.