NAŢIONAL: Ecaterina Andronescu, acuzată că a minţit în dosarul Cutezătorii

Fostul jucător de tenis Dinu Pescariu a declarat joi că este mirat de faptul că fostul ministru Ecaterina Andronescu a negat că s-ar fi întâlnit cu el în legătură cu încheierea și prelungirea contractului de concesiune a Bazei Sportive "Cutezătorii".

"Mă miră treaba asta, fiindcă noi ne-am întâlnit și în 2001, când am semnat primul contract, și în 2009, când am discutat despre prelungirea celui de-al doilea contract. E drept, dânsa fiind ministru, probabil avea lucruri mai importante pe cap și se poate ca anumite lucruri să fi trecut în planul doi. Dar, cu siguranță, nu poate să nege că ne-am întâlnit și că am discutat", a spus Dinu Pescariu, prezent joi la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Întrebat de jurnaliști dacă există dovezi ale întâlnirii pe care a avut-o cu Ecaterina Andronescu și dacă au fost prezente și alte persoane, Dinu Pescariu a răspuns: "Cu siguranță au fost".

De asemenea, Pescariu a fost întrebat dacă Ecaterina Andronescu a fost de acord cu prelungirea contractului privind Baza "Cutezătorii".

"Asta o să vă spună dânsa. Din moment ce noi am ajuns la prelungirea asta, mă gândesc că toată lumea a fost de acord. Și eu chiar cred în continuare că este un lucru cu care ar trebui să se mândrească, de care nu ar trebui să fugă nimeni", a replicat Dinu Pescariu.

Dinu Pescariu a mai fost întrebat de ce încearcă Ecaterina Andronescu să ascundă întâlnirea dintre ei.

"Nu cred. Cred că în momentul acesta, creându-se această bulă și inflamându-se și opinia publică, probabil că lumea încearcă să se delimiteze, însă în momentul în care lucrurile vor intra pe făgașul normal, toată lumea va fi mândră cu ce se întâmplă acolo. Este vorba de o bază care a fost a statului, este a statului, doar că a fost preluată de la stadiul de ’tăpșan’, iar acum a devenit o zonă extrem de agreabilă", a răspuns Dinu Pescariu.

Ecaterina Andronescu a fost audiată, miercuri, la DNA în dosarul privind concesionarea Bazei Sportive "Cutezătorii". La ieșirea din sediul DNA, Ecaterina Andronescu a negat că s-ar fi întâlnit cu Dinu Pescariu.

Pe 10 octombrie, DNA a anunțat că fostul secretar de stat în Ministerul Educației Mihnea Costoiu și fostul jucător de tenis Dinu Pescariu sunt cercetați de procurorii anticorupție, sub control judiciar, în dosarul în care se investighează modalitatea în care a fost concesionată Baza Sportivă "Cutezătorii" din București.

Potrivit DNA, dosarul are ca obiect modalitatea încheierii actului adițional din 23 iunie 2009, prin care s-a prelungit cu 25 de ani contractul de închiriere potrivit căruia Baza "Cutezătorii", constând în construcții și teren în suprafață de 5,7 hectare, fusese dată în folosința Fundației Dinu Pescariu.

"Acest act adițional a fost semnat din partea Ministerului Educației Naționale de către secretarul de stat Costoiu Mihnea Cosmin, iar din partea Fundației Dinu Pescariu de către Pescariu Dinu Mihail, fără respectarea prevederilor legale și fără vreun aviz de la Direcția Juridică din cadrul Ministerului Educației. Actul adițional a fost încheiat în condițiile în care contractul inițial (încheiat în 2004 de RA APPS cu Fundația Dinu Pescariu) se afla în curs de reziliere. Acțiunea în instanță fusese inițiată (în anul 2005) de Ministerul Educației Naționale, care devenise administrator al Bazei ’Cutezătorii’", susțin procurorii.