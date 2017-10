LOCAL: Bătaie terminată cu două condamnari

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Doi bărbaţi din satul Oneaga, comuna Cristeşti, care s-au bătut parte în parte în urmă cu mai bine de un an, au fost condamnaţi de Tribunalul Botoşani. Astfel, Constantin A, în vârstă de 48 de ani, a fost condamnat la un an închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru loviri şi alte violenţe, în timp ce Eugen Z, în vârstă de 59 de ani, s-a ales cu o condamnare de patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor. În plus, ambii vor trebui să plătească daune către celălalt - unul în cuantum de 6.500 de lei, iar celălalt de 40.700 de lei, plus cheltuielile de spitalizare. Pronunuţată astăzi, sentinţa nu este definitivă. Potrivit rechizitoriului, în seara de 31 iulie 2015, în jurul orei 19.00, în timp ce se aflau pe un imaş, Constantin A l-a lovit pe Eugen Z cu muchia unui topor în abdomen şi peste gamba dreaptă şi cu lama toporului peste mâna dreaptă, iar Eugen Z, după ce l-a deposedat de topor, l-a înjunghiat pe Constantin A cu un cuţit, de mai multe ori, în zona coapselor, abdomenului şi capului, în urma leziunilor siuferite acesta necesitând 28-30 zile îngrijiri medicale pentru vindecare, fiindu-i pusă în primejdie viaţa, iar Eugen Z a necesitat pentru vindecare 14-15 zile îngrijiri medicale. Bătaia dintre cei doi ar fi izbucnit, susţin anchetatorii, după ce la pământ, cei doi luându-se la bătaie chiar pe tarla.