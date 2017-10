SPORT: Costel Enache: Meciul cu Dinamo este unul important pentru noi!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani a declarat în urmă cu puțin timp în cadrul unei conferințe de presă că se așteaptă la un meci dificil luni cu Dinamo. "Este un meci important, dificil, însă nu este unul final. Din punctul meu de vedere, indiferent de rezultat, lupta este foarte lungă şi mai este mult de muncă. Pentru noi urmează etapă grele, multe meciuri de jucat şi nu m-aş relaxa chiar dacă în meciul de luni am câştiga. Trebuie să luăm lucrurile pas cu pas, acum să ne concentrăm pentru meciul cu Dinamo şi dacă băieţii au înţeles asta este minunat. Să nu punem multă presiune pentru că nici asta nu-şi are rostul. Am în cadrul lotului mulţi jucători cu experienţă, cu o perioadă lungă într-un fotbal perfomenat şi atunci ei cred că vor şti să gestioneze momentele dificile. În meciul cu Dinamo cred că plecăm de la o egalitate incrediblă, avem şi noi atuurile noastre, însă şi Dinamo are un lot peste media campionatului. Jocul lor este în transformare, sarcinile şi dinamica. Ţin să reamintesc că în tur am simţit o putere impresionantă la Dinamo şi în continuare îi văd capabil să facă meciuri bune. Am vorbit cu cei din conducere pentru a gestiona lucrurile încât să nu neglijăm nici o competiţie în care suntem angrenaţi. Pentru noi importantă este victoria şi facem de aşa natură cum să câştigăm un meci nu cum să nu îl pierdem şi atunci indiferent de situaţii dificile noi trebuie să mergem înainte cu aceleaşi valori", a declarat Costel Enache. Meciul FC Botoșani-Dinamo va avea loc luni pe Municipal de la ora 20:45.