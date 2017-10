SPORT: Hagi vrea 18 echipe în Liga I

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Gino Iorgulescu preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a declarat că în cazul în care va câştiga un nou mandat în fruntea LPF va schimba sistemul competiţional din Liga I.

„Ne gândim să schimbăm sistemul. Putem face cu 16 sau cu 12 echipe, altfel nu se poate. Nu s-ar termina în același timp competițiile dacă am alege alte variante”, a declarat Gino Iorgulescu.

Dacă actualul preşedinte al LPF a propus un campionat cu 12 sau 16 echipe, în schimb, Gică Hagi, patronul şi antrenorul campioanei en-titre crede că pentru România cel mai potrivit ar fi o ligă cu 18 echipe fără play-off şi play-out.

„18 echipe şi nimic, nici play-off sau play-out. România are 20 milioane de locuitori, are zone importante unde nu mai sunt echipe de tradiţie, nu mai avem echipe. Să avem campionat normal, ca în toate ţările. Noi nu suntem o ţară micuţă, cu play-off, play-out, să înjumătăţim punctele. Uitaţi-vă la campionatele mari! 18 echipe, 20 de echipe... În plus nu pot ca eu să fac nişte puncte, să le câştig şi după aia tu să mi le iei. Să înceapă alt campionat în februarie, cu altă echipă, e total altceva. Nu, de la început până la sfârşit mergi pe o linie, faci puncte, ajungi acolo în faţă, te lupţi şi aşa e normal. Pentru că orice meci, în orice etapă e important”, a declarat Gică Hagi.