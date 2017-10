INTERNAŢIONAL: SUA reiau o măsură din Războiul Rece: bombardierele vor fi în alertă continuă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

SUA reiau o măsură din timpul Războiului Rece: bombardierele nucleare, în alertă

Forțele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii se pregătesc să instituie o măsură oprită la finalul Războiului Rece, în 1991: bombardierele cu încărcătură nucleară să fie în stare de alertă continuă.

„Acesta este încă un pas ca să ne asigurăm că suntem pregătiți. Nu o văd ca pe o pregătire pentru un eveniment anume, dar ca o realitate a situației globale în care ne găsim și despre cum ne asigurăm că suntem pregătiți să mergem înainte”, a declarat generalul David Goldfein, comandantul Forțelor Aeriene ale SUA, potrivit defenseone.com.

Potrivit sursei citate, ordinul încă nu a fost emis, dar pregătirile sunt făcute pentru a preîntâmpina un astfel de decret. Decizia ar urma să fie luată fie de generalul John Hyten, șeful Comandamentului strategic al SUA, fie de generalul Lori Robinson, șeful Comandamentului Nordic al SUA. STRATCOM este responsabilă de arsenalul nuclear, iar NORTHCOM de apărarea Americii de Nord.

Defense One precizează că avioanele B-52 repuse în alertă reprezintă una din deciziile pe care Forțele Aeriene trebuie să le ia în fața schimbărilor geopolitice, fiind enumerate rapiditatea cu care avansează programul nuclear al Coreei de Nord, maniera de confruntare a președintelui Donald Trump pe acest subiect, dar și creșterea forțelor armate active ale Rusiei.

De asemenea, generalul David Goldfein a cerut noi metode de folosire a armelor nucleare pentru demobilizarea inamicilor și chiar și în luptă.

Întrebat dacă plasarea în alertă a bombardierelor nucleare e o măsură de demobilizare, generalul Goldfein a răspuns că este greu spus: „Depinde de cine și de ce fel de comportament vorbim, și dacă ei sunt atenți la nivelul nostru de pregătire a atacului”.

Defense One mai precizează că baza Barksdale este renovată. Lucrările au loc la pistele de avion, circa 100 de paturi au fost aduse iar camerele de recreere sunt modernizate. Într-o cameră de recreere, un tablou înfățișează un bombardier B-52 sub care scrie „Pace în stilul clasic” (Peace The Old Fashioned Way), care amintește de Războiul Rece.

„Munca noastră înseamnă opțiunile. Oferim cele mai bune sfaturi și opțiuni militare pentru președinte și secretarul apărării”, a mai spus generalul David Goldfein.