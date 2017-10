LOCAL: Bobi de la Fără Zahăr, aplaudat la iUmor

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Bobi Dumitraș, dorohoianul care a scris și versurile pentru trupa ”Fără zahăr”, a impresionat pe scena ”iUmor”, cu un număr de stand-up. Asta, după ce prima oară a fost criticat dur de juraţi.

Prima dată, numărul ales de el a fost plin de ironii la adresa mamei sale și nu a avut deloc efectul scontat din partea celor trei jurați ”iUmor”. ”Mi-ar fi plăcut mai mult dacă nu m-aș fi întristat, nu vreau să plec de aici cu gândul la vânătăile tale”, a mărturisit la final Delia.

În acest timp, Cheloo i-a reproșat că nu a păstrat nimic din umorul trupei ”Fără zahăr” și că Bobi s-a legat de mama sa. ”Mie îmi place plăcinta de mere și nu ai fost bătut cum trebuie dacă tu contești plăcinta de acasă, iar glumele au fost mai subțiri decât foietajul”, a încheiat juratul ”iUmor”, înainte de votul care l-a trimis acasă pe Bobi Dumitraș cu recomandarea lui Mihai Bendeac de a reveni în emisiune.

Nimeni nu se aștepta însă ca întâlnirea între Bobi și cei trei jurați să aibă loc tot în acest sezon! ”M-am întors pentru că orice bărbat din lumea asta are dreptul să te dezamăgească de două ori”, a glumit acesta, încercând să se încurajeze înainte de a intra a doua oară pe scenă.

Numărul său de stand up, difuzat duminică seară de Antena 1, a fost considerat perfect de către juraţi.

"Eu am mai fost la dumneavoastră şi nu o fost bine şi, când am ajuns acasă, am retrăit Muma lui Ştefan cel Mare, în varianta cu nevasta: «Eu sunt, soţioară, Rănile mă dor, Mi-am luat-o-n gură, ieri, la iUmor!». Bine v-am regăsit. Sunt Bobi Dumitraș şi am venit să-mi dau corigența!", a spus Bobi Dumitraș la iUmor.

"Pentru mine, acesta a fost cel mai frumos moment pe care l-am trăit aici. (...) Acesta este unul dintre momentele pentru care acest show merită iubit", a spus Mihai Bendeac.