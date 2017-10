LOCAL: Cosmin Andrei - Astăzi este o zi foarte tristă pentru municipiul Botoşani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

În şedinţa de astăzi a deliberativului local, Cosmin Andrei, viceprimar al municipiului, şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu numărul mic de proiecte incluse în PNDL pentru care s-au făcut documentaţii. „Din păcate, astăzi este o zi foarte tristă pentru municipiul Botoşani. Dacă rămânem cu aceste şapte proiecte pe care le propunem la cofinanţare, pierdem suma de 6 milioane de lei. Nu cred că ar trebui să ne facem noi probleme dacă Ministerul Dezvoltării poate evalua sau nu 9000 de proiecte, e treaba lor, dar avem sarcina şi datoria să depunem documentaţii pentru cele 24 de proiecte care ne-au fost aprobate. Din cele 24 de proiecte, noi aprobăm finanţare doar pentru şapte. Mai avem la dispoziţie şapte zile. Nu cred că în cele şapte zile care mai sunt la dispoziţie, aş fi foarte încântat să ne mai chemaţi o dată, să mai aprobăm documentaţii şi cofinanţare, dar dacă acest lucru nu se întâmplă, eu vă spun că pierdem 6 milioane de lei. Trebuia să ne facem datoria să facem documentaţiile. Ne plângem că nu avem bani, suntem amărâţi, suntem în capătul ţării, trebuie să mărim taxele şi impozitele, ne spune Ministerul Dezvoltării că ne dă nişte bani, trebuie să dăm 24 de documentaţii. Din 24 am terminat şapte astăzi. Să dea Dumnezeu să le terminăm şi pe celelalte, dar nu cred. Ceea ce înseamnă că la sfârşitul lunii am pierdut bani. Dacă nu semnăm contractele, am pierdut banii”, a declarat Cosmin Andrei.

Cătălin Flutur, primarul municipiului, a reamintit că tocmai i-a explicat lui Eugen Ţurcanu cum stau lucrurile şi că de fapt sunt probleme din cauză că autorităţile trebuie să se încadreze cu documentaţiile în termenul de 31 octombrie, nu 30 noiembrie, cum anunţase ministerul iniţial.

„Tocmai asta am încercat și am explicat mai devreme. Mă gândeam că explicând lucrul acesta, intervenția dumneavoastră nu va avea această conotație. Termenul stabilit de minister pentru depunerea documentațiilor a fost 30 noiembrie. Bun, am început și am făcut tot ce înseamnă partea de achiziție pentru proiectare, luând în calcul data de 30 noiembrie. Ulterior, în cursul lunii septembrie, am primit o adresă în care ni se spune că termenul s-a modificat, nu mai este 30 noiembrie, ci finalul lunii octombrie. Termenele primite de la proiectanți se încadrau în primul termen acordat de guvern. Am vorbit între timp cu ei, că s-a schimbat un termen. Eu înţeleg ce se întâmplă acolo. Această devansare de termen va însemna o muncă de Sisif făcută cu câţiva oameni. A analiza 9000 de proiecte este imposibil, dar să sperăm că o să se facă. Drept urmare, noi lucrăm la ceste documentaţii şi eu îmi doresc din tot sufletul să le terminăm până pe 31 octombrie. Că dacă cumva toată povestea cu devansarea unui termen s-a făcut pentru a ne aduce în imposibilitatea de a duce proiectele la Bucureşti, atunci mă gândesc şi eu aşa la o chestie mefistofelică. Dar noi ne facem treaba într-un rimt mai accelerat decât trebuia, dar asta poate fi dovedit cu adrese, cu hârtiile pe care le-am primit cu toţii. Să dea Dumnezeu să terminăm la timp”, a spus primarul, recomandând să nu se intre „într-o polemică politică pentru că nu are niciun sens”.

În cele din urmă, aleşii locali au votat proiectul vizând partea de finanţare locală pentru: reabilitare şi modernizare strada Drumul Tătarilor (95.306 lei), lucrări modernizare pentru autorizare la incendiu Seminarul Teologic „Sfântul Gheorghe Botoşani” (2.588 lei), lucrări modernizare pentru pentru autorizarea la incendiu Grădiniţa Şcolii „Sfântul Nicolae” (3.453 lei), relocare Grădiniţa "Voinicelul" (- 6.419 lei), dotare laboratoare de fizică Colegiul „Eminescu” Botoşani (5000 lei), execuţie utilităţi pentru sala de atletism Liceul cu Program Sportiv (5.984 lei), lucrări modernizare pentru autorizare la incendiu Grădiniţa 22 (21.110 lei).