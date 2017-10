LOCAL: Eugen Ţurcanu nu se dezminte - critici pentru PSD, dar şi reproşuri la adresa primarului

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Consilierii municipali botoşăneni au avut astăzi şedinţă de îndată pentru a aproba partea de finanţare locală pentru şapte proiecte incluse în Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL).

Eugen Ţurcanu nu a ratat prilejul de a avea o intervenţie politică, chiar dacă aceasta l-a uimit până şi pe primarul Cătălin Flutur. „Am şi eu o întrebare, am citit declaraţia domnului primar că PNDL-ul nu a finanţat nimic la Botoşani, pe de altă parte comunicatele zilnice ale PSD-ului ne spun că o să vină valuri, valuri de bani, vagoane de bani. Nu mai înţelegem, se mai face PNDL, sau asta e doar o gogoriţă de propagandă”, a spus Eugen Ţurcanu.

Edilul i-a replicat că nu înțelege foarte bine întrebarea. „Deci, PNDL are o serie de obiective și pentru municipiul Botoșani, cele pe care noi de altfel le-am aprobat în celelalte ședințe. Singurul lucru pe care îl facem astăzi este să încercăm să câștigăm timp. Avem o serie de proiecte finalizate. Ne trebuia această hotărâre prin care să alocăm partea noastră de cofinanțare. Încercăm ca în această săptămână să ducem aceste proiecte pentru evaluare la Ministerul Dezvoltării. Singurul lucru de noutate care a apărut în programul PNDL este faptul că inițial ni s-a solicitat să facem documentațiile până la 30 noiembrie 2017. Este vorba din câte știți de 9000 de proiecte la nivel național. Eu nu știu dacă sunt sau nu bani. Noi am aprobat să începem să facem documentațiile pentru partea noastră de proiecte din care de departe cel mai important este Drumul Tătarilor. Am avut un pachet de 8-9 străzi propus, Drumul Tătarilor a fost acceptat”, a explicat primarul. Acesta a amintit că celelalte proiecte ale municipalităţii incluse în PNDL sunt în general proiecte pentru școli. „Spuneam că singura chestie de noutate este că după ce noi am făcut demersurile pentru a face proiectarea pentru aceste proiecte, cu tot ce înseamnă parte de achiziție publică am primit din partea Ministerul Dezvoltării Regionale o adresă prin care s-au schimbat un pic regulile jocului. Noi când am făcut documentațiile, erau cu sfârșitul lunii noiembrie, dar am discutat între timp, atât cu proiectanții, am avut înțelegere cu cei de la Oficiul Județean de Cadastru ca să adunăm documente. Foarte important este să depunem o serie de proiecte înainte, pe măsură ce finalizăm și avem documentațiile complete, să avem și această alocare pentru cofinanțare ca să salvăm ce putem. Pentru că asta spuneam, nu există un aparat pe lumea asta care să evalueze 9.000 de proiecte. Probabil că nu au nici unde să fie depozitate, nu să le evalueze”, a mai spus Cătălin Flutur.

Răspunsul primarului l-a mulţumit pe consilierul liberal. „Până la urmă, întrebarea mea aţi reuşit să o descâlciţi şi să o puneţi într-o fomulă, să ne explicaţi şi nouă consilierilor despre ce este vorba. Nu lucrăm toţi în aparatul primarului şi nu cunoaştem corespondenţele pe care le aveţi cu Ministerul Dezvoltării şi nici ce lucrează colegii noştri de la Serviciul investiţii şi cei de la cadastru. Că s-a devansat termenul din partea guvernului, nu mă mai miră, trebuia să găsească şi o chichiţă în care să mai taie câţiva care nu respectă termenele. În ce priveşte valoarea lor, nu cred că trebuie să ne batem noi prea mult capul, pentru că există tot felul de softuri în ziua de astăzi în care introduci nişte scheme din proiect şi pot fi verficate destul de uşor. Bine că reuşim să facem şi astea şapte şi dacă reuşim până la sfârşitul lunii să mai facem vreo şapte – opt proiecte, e o perfomanţă. Ţinând cont că pentru a intabula un obiectiv este o adevărată muncă de Sisif şi până faci procedurile de achizţii pentru proiectări şi să furnizeze un proiect durează cel puţin două – trei luni”, a mai spus Eugen Ţurcanu.