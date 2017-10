SPORT: Miriuţă mulţumit de rezultatul cu FC Botoşani!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Vasile Miriuţă, antrenorul principal al echipei Dinamo Bucureşti, s-a declarat mulţumit cu punctul obţinut pe „Municipal” în faţa FC Botoşani, scor 0-0.

„A fost un meci deschis oricărui rezultat, două echipe bune. Un joc bun de ambele părţi, ocazii mari, e un rezultat echitabil. A arbitrat bine domnul Feşnic, un arbitru bun, tânăr. Nu poţi să vii şi să te deschizi din primul minut la Botoşani. Botoşaniul e echipă bună, are jucători de valoare, mai ales de contraatac. Am avut cinci-şase ocazii dar nu am marcat. E greu să joci la Botoşani. Ăsta e adevărul. Sunt arţăgoşi, răi, în sensul bun. Au şi acest public minunat pe care îl felicit. Singura echipă care a câştigat la Botoşani e Astra. Terenul a fost foarte bun, a plouat mult dar gazonul excelent. Felicitări gazdelor pentru teren”, a declarat Vasile Miriuţă