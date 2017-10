SPORT: Ronaldo, cel mai bun jucător al lumii, Zidane cel mai bun antrenor

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cristiano Ronaldo este pentru al doilea an la rând cel mai bun fotbalist al lumii la gala FIFA The Best, care acordă trofeul pe baza voturilor venite din partea selecţionerilor, căpitanilor echipelor naţionale, ziariştilor şi publicului (fiecare categorie contează în proporţie de 25%).

Ceilalți doi finaliști pentru premiul de cel mai bun fotbalist au fost Lionel Messi și Neymar.

"În primul rând, vreau să le mulțumesc colegilor și echipei mele, Real Madrid pentru suportul acordat tot anul. Vă mulțumesc tuturor. A fost un an extraordinar. Niciodată nu m-am gândit că voi câștiga atâtea trofee în carieră. Vreau să remarc și munca familiei mele, care este aici, a fraților mei, prietenilor, fiului meu, mamei mele, care este acasă acum. De asemenea, copiilor mei de acasă (n.r. gemenii Eva și Mateo)", a spus Cristiano Ronaldo, în momentul decernării trofeului.

"E un moment unic în cariera mea și sunt fericit. Le mulțumesc tuturor celor care m-au votat. De asemenea, îi felicit pe Leo (n.r. Messi) și pe Neymar pentru că au fost aici în această seară (n.r. în finala pentru trofeu). Le mulțumec pentru sprijin fanilor, antrenorului, colegilor, și președintelui pentru sprijinul oferit în fiecare zi. Suntem în Anglia pentru prima dată și câștig trofeul The Best pentru a doua oară consecutiv. E o onoare să fiu aici, înconjurat de atâtea staruri", a adăugat golgheterul Realului și al naționalei Portugaliei.

În 2016, la ediția inaugurală a galei The Best, trofeul pentru cel mai bun fotbalist i-a revenit tot lui Cristiano Ronaldo (34,64% din voturi). Messi a fost al doilea (26,42%) și locul al treilea i-a revenit lui Antoine Griezmann (7,53%).

Zinedine Zidane a fost desemnat, luni seară, cel mai bun antrenor din lume în 2017, la gala FIFA The Best. I-a depășit pe Antonio Conte (Chelsea) și Massimiliano Allegri (Juventus).

Anul trecut, trofeul a fost câștigat de Claudio Ranieri, pentru performanțele reușite cu Leicester, cea mai surprinzătoare campioană a Angliei din ultimele decenii.

Zidane (45 de ani) va împlini abia pe 4 ianuarie 2018 doi ani ca principal la Real Madrid, dar deja are un loc asigurat în istoria clubului, în cariera de tehnician.

Francezul a depășit chiar în această lună borna primelor 100 de meciuri la Real Madrid. Doar în acest an a adus nu mai puțin de 4 trofee în vitrina clubului blanco: titlul în La Liga și Supercupa Spaniei, precum și a doua Ligă a Campionilor și a doua Supercupă a Europei la rând.

Ca antrenor al ”albilor”, Zidane a cucerit nu mai puțin de 7 trofee în decurs de an și jumătate - de două ori UEFA Champions League (2015-16, 2016-17) și Supercupa Europei (2016, 2017) și o dată La Liga (2016-2017), Supercupa Spaniei (2017) și Cupa Mondială a Cluburilor (2016).

Celelalte premii de la gala The Best

Gianluigi Buffon (Juventus) - cel mai bun portar;

Olivier Giroud (Arsenal) - premiul Pușkaș (pentru cel mai frumos gol al anului);

Celtic - FIFA Fan Award (pentru atmosfera superbă creată de suporteri la ultimul meci de campionat din sezonul 2016-2017, când clubul a celebrat 50 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni);

Sarina Wiegman (selecționerul naționalei feminine a Olandei) - cel mai bun antrenor la fotbal feminin;

Lieke Martens (Olanda, Barcelona) - cea mai bună jucătoare a anului;

Francis Kone (Zbrojovka Brno) - premiul Fair Play. În timpul unui meci din campionatul trecut, pe când juca la Slovacko, atacantul togolez i-a salvat viața unui adversar care își pierduse cunoștința după o ciocnire cu un alt jucător.

Cea mai bună echipă (World 11) pentru anul 2017 (pe baza voturilor fotbaliștilor profesioniști): Buffon (Juventus) - Daniel Alves (Juventus / PSG), Ramos (Real), Bonucci (Juventus / Milan), Marcelo (Real) - Kroos (Real), Modric (Real), Iniesta (Barcelona) - Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real), Neymar (Barcelona / PSG).