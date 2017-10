SPORT: Şfaiţer: Lupta pentru play-off se va da până în ultima etapă!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani a declarat că se aştepta la un meci dificil cu Dinamo şi a spus că lupta pentru play-off se va da până în ultima etapă a acestui sezon regular.

„Ne aşteptam la o partidă dificilă, mai ales că am reuşit să obţine trei puncte în Bucureşti. Am fost bine organizaţi defensiv, am avut un joc bun în prima repriză. Am picat la eliminarea lui Muşat. Am avut momente când am suferit şi când puteam fi conduşi. Am avut puţină şansă. Jocul s-a echilibrat după eliminarea de la Dinamo. Rezultatul a fost echitabil. Am avut o defensivă perfectă. Suntem pe o poziţie care ne dă speranţe, să credem în obiectivul nostru, al cincilea sezon consecutiv în Liga I. Mi-aş dori enorm de mult să rămânem pe locul patru, va fi destul de greu, sunt multe puncte puse în joc şi va fi o dispută până în ultima etapă. Chiar dacă am obţinut patru puncte cu Dinamo, mi-aş dori ca ambele echipe să fie în play-off”, a declarat Cornel Şfaiţer.