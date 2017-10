LOCAL: Proxeneţi condamnaţi de Curtea de Apel

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Decizie şoc a instanţei de judecată. Doi botoşăneni trimişi în judecată pentru proxenetism şi achitaţi iniţial de Judecătoria Botoşani au fost condamnaţi astăzi de Curtea de Apel Suceava. Este vorba de Bobi Bordianu şi de fostul patron al pensiunii "La Ţâbu", Sorin Neculai Ţibuleac. Dacă ultimul dintre ei s-a ales cu o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, Bobi Bordianu a fost condamnat la cinci ani de detenţie. Condamnarea lui Bobi Bordianu vine după ce magistraţii Curţii de Apel Suceava au anulat beneficiul suspendării sub supraveghere a unei pedepse mai vechi de 3 ani închisoare aplicată botoşăneanului în 2014 în dosarul "Fete pentru Olanda". Alături de cei doi, alţi doi botoşăneni, Alexandru Ştefan şi Alexandru Andrei, trimişi în judecată în acelaşi dosar, au fost condamnaţi la câte un an şi patru luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, instanţa stabilind în cazul lor câte un termen de supraveghere de doi ani. Cei patru au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani, în urma unei operaţiuni organizate în iunie 2014 de poliţiştii de la Serviciul de Investigaţii Criminale, care au aflat că o tânără din Botoşani, care s-ar fi prostituat, ar fi beneficiat de sprijinul celor patru suspecţi în încercarea de a găsi clienţi. Astfel, în urma unor interceptări şi percheziţii domiciliare, cei patru au fost reţinuţi pentru cercetări, iar ulterior eliberaţi. Dosarul a ajuns în instanţă la începutul lui 2015, principalele acuzaţii fiind de proxenetism.