NAŢIONAL: Liber pentru vaccinarea antigripală

Vaccinarea antigripală poate începe. Este mesajul transmis de ministrul Sănătății, Florian Bodog, la Forumul Național Proimunizare. Oficialul a precizat că prima cantitate de ser a fost livrată deja în țară.

„De ieri, prima cantitate de vaccin antigripal a fost livrată în țară, direct la direcțiile de sănătate publică (...) Contractul pentru cantitatea care este necesară pe tot anul la vaccin antigripal urmează să fie semnat până la sfârșitul acestei luni. Vrem să ne asigurăm că vom avea copiii sănătoși și că am făcut totul pentru a le proteja sănătatea” – Florian Bodog, ministrul Sănătății.

" (...) Legea nu este despre obligativitate, legea este despre copiii noștri. Practic, am făcut această lege pentru a ne proteja copii, pentru a ne proteja starea de sănătate a nației, viitorul. Am două fete și amândouă sunt vaccinate la zi și au făcut și vaccinurile care nu sunt obligatorii pentru că eu am încredere această parte a sistemului de sănătate, este foarte importantă și are rolul ei. (...) Acesta este motivul pentru care încasez tot ce încasez de fiecare dată când se întâmplă câte un pas în parcursul legii vaccinării. Acesta este motivul pentru care trec mai departe și îmi dă putere să merg mai departe. Eu cred că este cel mai important pas în a face prevenție în România. Legile noastre sunt făcute pentru oameni", a mai spus Bodog.

„În România, situația este deosebit de gravă. Acoperirea vaccinară este cu mult sub limitele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății și acest lucru ne costă foarte mult. Boli care au fost eradicate în lumea modernă au reapărut în România și fac victime” - vicepremierul Marcel Ciolacu