LOCAL: Suspiciune de screpie la Santa Mare

După ce în urmă cu aproximativ o lună de zile au fost confirmate trei focare de screpie în judeţ, zilele trecute a apărut o nouă suspiciune a bolii la o gospodărie din satul Berza, comuna Santa Mare. Suspciunea a venit ca urmare a unei sacrificări la un abator din Suceava „ Am luat toate măsurile în acest caz, aşteptăm rezultatele analizelor să vedem dacă se confirmă sau nu prezenţa virusului. Este vorba de o exploataţie cu 381 de ovine şi 54 de caprine, am izolat locul, nu intră şi nu iese nici un animal de acolo. Laptele se poate consuma de către cei care deţin animalele. Procedura este de durată având în vedere numărul mare de animale, trebuie analizate fiecare în parte” a spus Minodora Vasiliu, directorul DSVSA. La începutul lunii septembrie în trei gospodării din Suharău, Dobârceni şi Ungureni a fost confirmată prezenţa virusului La Dobârceni a fost descoperit într-o exploataţie cu trei oi, la Ungureni în una cu 326 de oi, iar la Suharău este vorba de 256 de ovine. Asta nu înseamnă că toate erau afectate de virus, doar o parte dintre ele fiind efectiv bolnave. Dar procedura în cauză presupune obligatoriu sacrificarea, uciderea sau genotiparea tuturor animalelor din locaţie”, a spuneau reprezentaţii DSVSA atunci. În cazul în care se va confirma prezenţa virusului în gospodăria de la Santa Mare, proprietarul va fi înştiinţat despre cele trei posibilităţi. Screpia este o boală neurodegenerativă, contagioasă, specifică ovinelor şi caprinelor de peste 18 luni, cu o evoluţie extrem de lentă. Cunoscută şi sub denumirea de boală tremurătoare a oilor, aceasta afectează sistemul nervos central al caprinelor şi ovinelor şi se manifestă prin necoordonare în mers şi prurit intens. Chiar dacă screpia nu reprezintă un pericol pentru oameni, specialiştii spun că se impune prudenţă în gestionarea bolii, iar legea interzice comercializarea cărnii infectată cu acest virus