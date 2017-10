LOCAL: Sute de botoşăneni afectaţi de defecţiunea sistemului informatic de la Permise

« Alte stiri din categoria Ultima ora

300 de botoşăneni erau programaţi astăzi atât la examinarea teoretică pentru obţinerea permisului de conducere cât şi la partea de înmatriculări provizorii sau definitive, dar din cauza unei defecţiuni survenite la sistemul informatic cei de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor au sistat activitatea cu publicul. Prefectul Dan Şlincu s-a deplasat la sediul Serviciului pentru a discuta cu funcţionarii dar şi cu botoşănenii care şi-au ratat programările pentru ziua în curs. În discuţiile cu oficialul, aceştia s-au arătat înţelegători, unii dintre ei aflând încă de dimineaţă de situaţia apărută. „Am venit măcar să văd dacă s-a reparat ceva între timp”, spunea unul dintre aceştia.Coordonatorul Serviciului, scms. Marian Ciornea, a explicat faptul că lipsa conexiunii cu serverul central al Direcţiei permite recuperarea unor decalaje şi că au fost stabilite măsuri pentru ca botoşănenii programaţi astăzi să-şi rezolve situaţiile în următoarele zile.„Serviciul nostru nu este doar ce se vede în front- office. Noi după ce preluăm dosarele în faţă, în spate are loc un alt proces. Capacitatea de preluare a dosarelor în ghişee este mai mare decât cea de procesare a acestora în spate, iar colegii mei cu asta se ocupă acum, reuşim să recuperăm parte din decalaj. De exemplu, dacă îmi daţi dosarul astăzi, eu v-aş fi chemat în patru zile, or acum recuperăm din cele patru zile, prelucrând într-un ritm mai accelerat şi cu mai multă resursă umană. Ca măsuri de recuperare, se va suplimenta pe partea de înmatriculări şi autorizaţii provizorii cu un ghişeu în plus, asta însemnând practic o treime din activitatea curentă şi vom prelua în următoarele zile tot ce nu s-a putut lucra astăzi. Pe înmatriculări provizorii şi definitive erau programate astăzi 120 de solicitări. Când la uşă se adună patru- cinci persoane, noi ieşim şi le comunicăm problema cu care ne confruntăm şi, spre surpriza noastră, oamenii înţeleg situaţia, dar asta şi pentru că ei au certitudinea că se va rezolva deoarece de-a lungul timpului, când ne-am mai confruntat cu astfel de probleme, noi ne-am mobilizat şi am reuşit să rezolvăm problemele. Pentru partea de examinare teoretică, astăzi fuseseră programate 180 de persoane. O să facem o zi în plus luni de examinare la proba teoretică sau marţi şi joi vom prelungi programul de examinări. Bine că nu a fost afectată proba practică pentru că acolo ne-ar fi fost mult mai greu să recuperăm ziua”, a explicat scms. Marian Ciornea, şeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor. Prefectul şi-a exprimat regretul faţă de situaţia apărută„Din nefericire, a apărut chestiunea aceasta la nivel naţional, dar este strict tehnică, iar specialiştii din Direcţia de resort încearcă să o rezolve în cel mai scurt timp. Noi apreciem mult faptul că aţi înţeles situaţia şi vreau să aveţi convingerea că ai noştri colegi de la Serviciu vor recupera întârzierile apărute”, a declarat Dan Şlincu.