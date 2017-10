LOCAL: Suplimentări de personal la Permise şi Înmatriculări

« Alte stiri din categoria Ultima ora

În urma defecţiunii tehnice de ieri de la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor, începând de astăzi conducerea instituţiei a luat decizia de a suplimenta activitatea cu încă un ghişeu. Astfel, mâine va fi program normal pentru recuperarea zilei de joi şi sunt aşteptaţi să susţină proba teoretică acei candidaţi pentru obţinerea permisului de conducere care erau programaţi joi şi care, din cauza defecţiunilor în programul informatic al Direcţiei nu au putut face acest lucru. De asemenea, sunt aşteptate la sediul Serviciului şi persoanele programate la înmatriculări.Şeful SPCRPCIV, scms. Marian Ciornea, declară că în acest sens au fost contactate şi şcolile de şoferi, pentru a-şi anunţa cursanţii.„Vorbim de înmatriculări permanente, autorizări provizorii, examene teoretice, preschimbări permise de conducere, programări examen proba practică. Mâine vom avea program începând cu ora 8:00 până cel târziu ora 16:00. Noi mare parte din lucrări le vom face astăzi pentru că noi am suplimentat deja activitatea cu un ghişeu, facem o organizare mai accelerată a activităţii şi am început să îi chemăm pe cei care erau programaţi ieri. Mâine sunt aşteptaţi cei programaţi la examinarea teoretică, am anunţat deja şcolile auto ca la rândul lor să-şi anunţe cursanţii că pot veni la examen mâine”, a anunţat scms. Marian Ciornea.