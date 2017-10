LOCAL: Accident cu cinci masini pe Calea Nationala

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Soferul unui BMW a facut ravagii in aceasta dimineata pe Calea Nationala, in zona Stadionului Municipal. Bolidul, care circula pe sensul de mers spre gara, a lovit in plin un Volkswagen Passat stationat pe banda de rulare, iar acesta, la randul lui, a lovit alte trei masini parcate. Din fericire nu au existat victime, urmand ca politistii sa stabileasca ce a dus la producerea accidentului si daca soferul era baut.