SPORT:Ion Moldovan: Am dormit în apărare!

Ultima înfrângere suferită de ilfoveni, cea din Copou cu 3-1 în faţa CSM Poli Iaşi, l-a înfuriat pe tehnicianul Ion Moldovan.

„Comisarul” nu i-a menajat deloc pe jucătorii săi care în două jocuri disputate într-o săptămână, cel cu Astra Giurgiu în 16-imile Cupei României şi cel cu CSM Poli Iaşi din Liga I, au suferit două înfrângeri, 0-3 şi 1-3!

„Mă aşteptam să vină şi o perioadă mai proastă, după acele victorii la rând. Au intervenit şi accidentările, iar în ultimele meciuri a trebuit să schimb formula şi s-a văzut. Am crezut că putem să facem faţă şi în cupă şi în campionat, a fost o alegere neinspirată, iar acum plătim pentru acest program dificil. Am forţat pe final egalarea, dar am dormit în apărare, iar la ultima fază e de neînţeles ce s-a întâmplat în apărare şi am primit şi al treilea gol. Ştiam forţa ofensivă a celor de la Iaşi, i-am analizat bine, tocmai din acest motiv poate că noi ne-am apărat mai mult. Sper ca până la ora meciului cu FCSB să recuperăm fotbaliştii accidentaţi şi să avem o prestaţie mai bună”, a declarat Ion Moldovan.