LOCAL: Închisoare pentru şoferii care au semănat moartea pe şosea

Cei doi şoferi care au fost implicaţi în accidentul mortal de la Darabani, de anul trecut, au fost condamnaţi la închisoare cu executare. Trimişi în judecată sub acuzaţiile de omor şi tentativă la omor calificat, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice, Emil Bujor şi Florin Stănescu au fost condamnaţi astăzi de Tribunalul Botoşani la câte şase ani şi 10 luni de închisoare cu executare şi interzicerea unor drepturi. Cazul reprezintă o noutate în domeniu, iar sentinţa a venit după un proces care a durat mai bine de un an de zile, timp în care au fost administrate mai multe probe. Astfel, cei doi au fost găsiţi vinovaţi la toate captele de acuzare, magistraţii aplicându-le câte o pedeapsă pentru fiecare faptă, după care s-a calculat pedeapsa rezultantă potrivit noului Cod penal. În plus, potrivit sentinţei, asigurătorii celor două autoturisme au fost obligaţi să plătească în jumătate daune morale şi civile care depăşesc 800.000 de lei în total. Accidentul a avut loc pe 30 aprilie 2016, când cei doi şoferi s-au luat la întrecere cu maşinile în oraş şi s-au izbit într-o maşină şi într-un faeton. În urma impactului, o tânără murit pe loc, iar alte două persoane au ajuns la spital în stare gravă.