NAŢIONAL: Denunţ făcut de ministrul de Interne

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a depus luni la DIICOT o plângere penală împotriva lui Romică Părpălea, denunțătorul din dosarul "Referendumul" și cel care a făcut la DNA plângeri penale împotriva ei și a președintelui PSD, Liviu Dragnea.

"Astăzi, am depus o plângere penală pentru denunț calomnios împotriva domnului Romică Părpălea, luând în considerare că sunt și alte aspecte de ordin penal. Mă refer la șantaj, obstrucționarea organelor judiciare, mă refer la un atac împotriva ordinii constituționale și un grup infracțional organizat. Vorbim de situația reglementată de articolul 207 Cod de procedură penală, atunci când prin șantaj se urmărește de către denunțător obținerea unui interes nepatrimonial pentru sine sau pentru alții. Amintiți-vă că, foarte recent, acest personaj, pe treptele DNA, a declarat că a făcut un denunț împotriva mea, precizând că aș fi exercitat într-o calitate deținută anterior, aceea de prefect, anumite acte care presupun trafic de influență, abuz în serviciu și presupus luare de mită. Această acțiune a intervenit după ce, în prealabil, în spațiul public și dumneavoastră ați punctat că ministrului Carmen Dan urmează să i se facă un dosar penal. Pentru mine lucrurile astea nu sunt întâmplătoare și vreau să știți că, în niciun moment, nu am intenționat să îl fac pe acest domn erou național. S-a cerut singur erou național. Este dreptul meu ca cetățean și responsabilitatea mea ca ministru de Interne și membru CSAT să mă apăr de orice abuz împotriva mea. Este o declarație pe care acest domn a făcut-o pe treptele DNA, eu nu am fost citată la DNA, însă cred că fiecare trebuie să își asume responsabilitatea propriilor acțiuni. Eu nu am făcut altceva decât să sesizez că astfel de abuzuri pot crea un precedent periculos (...) Domnul respectiv are și responsabilitate să probeze ceea ce afirmă", a spus Carmen Dan, la ieșirea din sediul DIICOT.

Ministrul de Interne a precizat că nu l-a cunoscut pe Romică Părpălea, însă crede că acesta este "un instrument și în spatele lui sunt alte interese, în principal politice".

Răspunzând unei întrebări, Carmen Dan a negat că ar fi aflat aceste informații privind interesele din spatele lui Părpălea de la structurile MAI.

"Amintiți-vă că există o înregistrare, la care a avut acces toată lumea, în care acest personaj spune că a făcut lucrul acesta din răzbunare. Și ura este un interes nepatrimonial. Nu pot să spun de ce mă urmărește, eu nu i-am făcut nimic", a adăugat Dan.

Întrebată dacă Romică Părpălea este cel care l-a denunțat pe Liviu Dragnea în dosarul "Referendumul" și dacă s-a consultat cu președintele PSD în legătură cu depunerea plângerii la DIICOT, Carmen Dan a răspuns: "Evident că sunt la pachet cu domnul Dragnea. Toată lumea știe că s-a exploatat o apropiere de domnul Liviu Dragnea, nu am negat niciodată acest aspect. Amândoi suntem din Teleorman. Știu că sunt persoane care își doresc ca acest județ să fie radiat de pe harta României. Nu m-am consultat cu președintele partidului, este o acțiune pe care am făcut-o unilateral în calitate de cetățean și ministru. Sunt convinsă că, și dacă ar fi știut de această acțiune, președintele Dragnea nu s-ar fi opus, pentru că este libertatea mea ca cetățean. Nu am vorbit cu dânsul".