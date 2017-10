SPORT: FC Botoşani, cota 2.20 pentru o victorie la Braşov cu Sepsi

« Alte stiri din categoria Ultima ora

FC Botoşani este favorită la pariuri în meciul cu Sepsi. O victorie a botoănenilor are o cotă de 2.20 în timp ce un succes al nou-promovatei are cota de 3.50. Remiza are cota de 3.20.

Partida Sepsi OSK Sf- Gheorghe- FC Botoşani, meci contând pentru etapa a XVI-a a Ligii I va avea loc astăzi de la ora 18:00 pe stadionul „Tineretului” din Braşov.

Meciul va fi transmis în direct de Digi, Telekom Sport şi Look, dar şi în format live-text pe monitorulbt.ro.

Înaintea confruntării, FC Botoşani este pe locul 4 cu 25 de puncte în timp ce Sepsi se află pe locul 12 cu 11 puncte.