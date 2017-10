INTERNAŢIONAL: Mii de femei au semnat o scrisoare împotriva hărţuirii sexuale

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Unele dintre cele mai influente artiste contemporane, proprietare ale unor galerii celebre și curatori de expoziții, precum Cindy Sherman, Laurie Anderson și Jenny Holzer, se numără printre cele peste 7.000 de femei care au semnat o scrisoare deschisă prin care au denunțat hărțuirea sexuală din universul artelor.

"Suntem artiste, administratori, asistente, curatori de expoziții, critici de artă, directoare, editori, studente, proprietare de galerii, cercetătoare, stagiare și profesoare care lucrează în universul artei contemporane și care am fost victime ale unor atingeri nedorite, am fost transformate în obiecte, am fost hărțuite, infantilizate, disprețuite, amenințate și intimidate de cele și cei aflați în funcții de putere", au afirmat semnatarele acestei scrisori deschise, conform Agerpres.

Scrisoarea este intitulată „No surprised”, o referire la titlul unei opere create de Jenny Holzer, cunoscută pentru instalațiile sale artistice create sub forma unor declamații magistrale, precum instalația "Abuse of power comes as no surprise" ("Abuzul de putere nu este o surpriză").

Inițiativa, demarată de un grup de discuții la care au participat câteva femei, s-a extins cu rapiditate și a ajuns la peste 100 de participante din lumea întreagă, în urma demisiei de săptămâna trecută a lui Knight Landesman, codirector al revistei ArtForum, una dintre cele mai influente publicații din universul artei.

El a fost acuzat de hărțuire sexuală într-o plângere depusă la un tribunal din statul New York de o fostă angajată a revistei ArtForum, Amanda Schmitt, care s-a referit în acel document și la alte acte de hărțuire sexuală pe care Knight Landesman le-ar fi comis asupra altor opt persoane.

Knight Landesman a devenit astfel încă o personalitate influentă care a demisionat din cauza comportamentului abuziv față de femei, în urma scandalului în care este implicat Harvey Weinstein.

"Este imperativ să vorbim despre mărturiile noastre despre sexismul normalizat, tratamentele inegale, comportamentele inacceptabile, hărțuirea sexuală cu care ne confruntăm cu regularitate, într-o manieră generalizată și cu intensitate", se afirmă în textul acestei scrisori deschise.

"O demisie în cadrul unei reviste de artă contemporană de renume internațional nu rezolvă nici dimensiunea, nici caracterul insidios al problemei: cel al unui mediu profesional care perpetuează structuri de putere vetuste în detrimentul unui comportament etic", au adăugat semnatarele textului. "Nu vom mai păstra tăcerea", au adăugat ele.

"Îndemnăm instituțiile artistice, instanțele guvernamentale culturale și pe toți colegii noștri să își pună întrebări serioase despre modul în care ei sau ele au jucat sau au putut să joace un rol în perpetuarea inegalităților dintre sexe și a abuzurilor citate de noi și, mai ales, despre modul în care ei sau ele intenționează să se ocupe de aceste probleme în viitor", au afirmat semnatarele textului.

"Cazul lui Harvey Weinstein a deschis o breșă în multe alte medii profesionale" și, în urma demisiei lui Knight Landesman, "ne-am dat seama că noi toate am trecut prin experiențe de acest fel", a explicat pentru AFP Martha Kirszenbaum, comisar de expoziție și una dintre primele 100 de semnatare ale scrisorii.

După izbucnirea scandalului Harvey Weinstein, producătorul hollywoodian căzut în dizgrație după ce a fost acuzat de câteva zeci de femei de hărțuire, agresiune sexuală și viol, personalități din multe alte domenii de activitate, inclusiv din jurnalism, gastronomie și modă, au fost acuzate de comportamente similare.