LOCAL: Costică Macaleţi, preşedinte CJ: Dacă nu intervine ceva neprevăzut până la Crăciun se va semna contractul de finanţare a drumului strategic

Consiliul Judeţean a finalizat documentaţia privind drumul strategic, aceasta fiind completată cu intabulările fiecărui tronson de drum judeţean care face parte din acest proiect. Potrivit spuselor preşedintelui CJ, Costică Macaleţi, sunt şanse ca în acest an să fie semnat contractul de finanţare" Am fost luni la Piatra Neamt am vorbit cu reprezentanţii Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord Est, iar astăzi toată documentaţia este deja la Bucureşti. Sperăm ca până la Crăciun să semnăm contractul de finanţare" a spus şeful judeţului.Proiectul are o valoare totală estimată de 334.307.160,01 lei (inclusiv TVA) și are în vedere creşterea gradului de coeziune economică şi socială la nivelul judeţelor Botoşani şi Iaşi. Lungimea totală a drumului strategic propus este de 106,2655 km, din care 100,2936 km pe teritoriul județului Botoșani. Prin acest proiect vor fi modernizate patru tronsoane de drum județean situate pe teritoriul Județului Botoșani - DJ 282 H (Limită judeţ Iași –Rediu – Răuseni – Călăraşi), DJ 282 (Răuseni –Todireni –Albești-Truşeşti –Dângeni –Hăneşti), DJ 297 (DN 29D – Blândeşti – Suliţa - Lunca -Todireni) și DJ 294 (Dângeni – Mihălăşeni) - precum și cel situat pe teritoriul Județului Iași - DJ 282 H (Şipote - Limită judeţ Botoşani).