LOCAL: Eugen Ţurcanu despre expertizele blocului afectat de explozie - Ne jucăm cu destinul unor familii

Eugen Ţurcanu, consilier municipal PNL, a abordat astăzi în cadrul şedinţei deliberativului local problema celor două expertize contradictorii de la blocul din Primăverii afectat de explozia produsă pe 15 septembrie.

"Am observat că la explozia din Primăverii unul din profesorii pe care i-am chemat ne-a dat o soluție dezastru, că blocul trebuie demolat. După mai puțin de o lună vine alt domn profesor și care spune că blocul nu are nimic, doar un apartament este afectat. Ce să mai înțelegem de aici? Noi, ca şi consilieri locali ne-am grăbit să ajutăm oamenii ăia, că rămân pe drumuri. Am plătit o expertiză ca să vină unul peste două săptămâni care să spună altceva. Ne jucăm cu destinul unor familii, cu psihicul lor. Unul să le spună să îți dărâmi casa, iar altul că nu are nimic, casa ta este bibelou", a declarat Eugen Ţurcanu. Marian Murariu, viceprimar al municipiului, a răspuns că prima expertiză nu a fost plătită. Cât priveşte nelămurirea consilierului liberal în privinţa acestor expertize, viceprimarul i-a recomandat să ia legătura cu expertul.

Mihai Tincu a intervenit în discuţie şi a spus că nu se ştie cine este vinovat de explozie. "Mortul este vinovat, Dumnezeu să-l ierte" a spus Ştefan Mihai.

După prima expertiză efectuată la bloc, profesorul universitar Dorel Plătică a încadrat imobilul în clasa I de risc seismic. În schimb, profesorul Andrei Szalontay a apreciat că situaţia nu este atât de gravă, iar locatarii din apartamentele neafectate de suflul exploziei vor putea reveni în locuinţe, după verificările instalaţiilor de apă, gaz şi energie electrică.