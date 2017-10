LOCAL:Proiectul blocului ANL pentru medici a fost pus pe SEAP

« Alte stiri din categoria Ultima ora

La jumătatea lunii octombrie au fost publicate în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice serviciile de proiectare şi execuţie lucrări , a obiectivului de investiții” Construcții de locuințe pentru tineri – specialiști în sănătate, destinate închirierii, prin Programul ANL”. Acestea vor fi construite pe strada Ştefan cel Mare din municipiu şi vor fi destinate exclusiv tinerilor salariaţilor din domeniul sanitar „ Toţi paşii procedurali ai acestui proiect sunt parcurşi şi deja sunt cinci ofertanţi, urmând ca în perioada următoare să se facă selecţia de ofertă pentru construirea acestor blocuri” a spus Costică Macaleţi, preşedintele CJ. Instituţia condusă de acesta va asigura din surse proprii tot ceea ce înseamnă execuţia şi finalizarea lucrărilor aferente construcţiei, apă, canalizare, energie electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi şi împrejmuire. Terenul pe care se vor construi clădirile a fost dat în folosinţă gratuită celor de la ANL în luna iulie a acestui an iar la finalul anului viitor se vor da în folosinţă primele 20 de apartamente cu o cameră şi două camere din totalul de 40 ce vor fi construite, existând deja cereri din partea medicilor pentru a primi o locuinţă în acel bloc ”Realizarea obiectivului de investiții respectiv (la nivelul județului Botoșani ar constitui un motiv în plus pentru a stimuli tânăra generație de medici să profeseze încadrul Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati”. Consider că deficitul de medic itrebuie acoperit iar a le oferi o locuință poate constitui o motivați esuplimentară de a reven isau de a se stabili la Botoșani” spunea Costică Macaleţi, la începutul lunii octombrie.Acesta a mai precizat că implementarea acetui proiect va duce şi la dezvoltarea sectorului construcţiilor şi la creearea unor noi locuri de muncă.