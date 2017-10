SPORT: Costel Enache: Rezultatul este unul pe deplin meritat!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, a declarat că rezultatul cu Sepsi este unul pe deplin meritat.

„După pauză am controlat jocul în totalitate. N-am reușit să lucrez cu jucătorii mei pe astfel de vreme. La pauză am fost ceva mai vocal, nu îmi stă în fire să fiu așa. Jucătorii au avut și ei dreptate în felul lor pentru că vântul a contat mult, n-am putut să punem în aplicare ce am lucrat. Eu trebuie să fiu responsabil de starea de spirit și le-am atras atenția că ar fi păcat ca munca lor să fie în zadar în această seară. Important e că jucătorii au înțeles mesajul de la pauză. Băieții au conștientizat că a fost un moment oportun pentru a câștiga”, a declarat Costel Enache.