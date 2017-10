SPORT: Jucătorii şi antrenorii FC Botoşani lăudaţi de acţionari!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

FC Botoşani şi-a consolidat locul 4 în Liga 1 după victoria în faţa formaţiei Sepsi Sf. Gheorghe, scor 2-0.

Oficialii ecipei au ţinut să-i laude pe jucătorii şi pe antrenorii echipei pentur felul în care au pregătit jocul.

„Am început mai modest în prima repriză, poate şi oboseala. Sincer să fiu, îmi era frică de meciul ăsta. În repriza a doua au avut atitudine jucătorii iar adversarul nu a avut nicio şansă. Ne-am creat multe situaţii de a marca. Mihai Bordeianu a marcat dar a şi ratat singur. A avut o ocazie mare şi Oaidă. Kuku s-a bătut mult în repriza a doua. Sunt trei puncte de aur în economia clasamentului”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele de onoare al FC Botoşani.

Acelaşi discurs l-a avut şi finanţatorul echipei, Valeriu Iftime ţâinând să.-l evidenţieze pe Benjamin Kuku.

„Felicitări tuturor. Am jucat destul de exact. În prima repriză am avut şi puţin noroc. Am ştiut să speculăm. Mi-a plăcut foarte mult Kuku, a muncit enorm. Jos pălăria Costel, jos pălăria băieţi. Am câştigat trei puncte într-un loc în care dacă nu eram atenţi, puteam pierde”, a afirmat Iftime.