INTERNAŢIONAL: Opt morţi în atentatul de la New York

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Șoferul unei camionete a lovit bicicliști și trecători marți în Manhattan, omorând opt persoane, dintre care șase străini, și rănind alte 11, în primul atentat comis la New York după 2001; printre cele opt persoane decedate se află cinci argentinieni și un belgian, după cum au indicat autoritățile de la Buenos Aires și Bruxelles, notează miercuri agenția France Presse.

Primarul metropolei New York, Bill de Blasio, a calificat acest atac, survenit în ziua sărbătorii de Halloween, drept un ’act laș de terorism’, fără însă a vorbi despre jihadism.

Președintele american Donald Trump a evocat însă numele organizației Statul Islamic (SI) și a dispus consolidarea controlului asupra străinilor care doresc să intre pe teritoriul SUA. ’’E bine să fim corecți politic, dar nu pentru asta. Nu trebuie să-i permitem Statului Islamic să revină sau să intre în țara noastră după ce a fost înfrânt în Orientul Mijlociu și în alte părți. Ajunge!’’, a scris Trump pe Twitter.

Mai multe media au indicat că șoferul camionetei, un uzbek sosit în SUA în 2010, a strigat ’Allahu Ahbar!’ în momentul ieșirii din vehiculul său. Dacă pista jihadistă se va confirma, atunci ar fi prima dată când Donald Trump se confruntă cu un atentat de acest tip și de o asemenea gravitate după preluarea mandatului de președinte al SUA, în ianuarie acest an.

’’Este o zi extrem de dificilă pentru New York’’, a declarat primarul Bill de Blasio sosit la locul atacului, în sud-vestul Manhattan-ului, nu departe de memorialul ridicat în memoria victimelor atentatelor de la 11 septembrie 2001.

’’Noi știm din septembrie 2001 că suntem o țintă, dar ne vom trăi viețile și nu vom lăsa terorismul să învingă’’, a declarat la rândul său Andrew Cuomo, guvernatorul democrat al statului New York. El a anunțat măsuri de consolidare a forțelor de poliție în capitala financiară a SUA, un oraș vizitat de numeroși turiști.

Printre cele 11 persoane rănite, care sunt în stare gravă dar nu critică, se află și trei cetățeni belgieni, a indicat MAE belgian.

Cei cinci argentinieni decedați în atac erau originari din orașul Rosario și „formau un grup de prieteni care sărbătoreau 30 de ani de la absolvirea studiilor la Institutul Politehnic din acest oraș”’, a precizat diplomația de la Buenos Aires. Un alt argentinian din acest grup a fost rănit în atentat.

Cetățeanul belgian ucis, originar din localitatea flamandă Roulers, vizita New York-ul în compania sorei și mamei sale, a indicat ministrul de externe belgian Didier Reynders.

Identitatea suspectului nu a fost dezvăluită de autoritățile americane. Poliția a menționat doar că acesta avea 29 de ani și că autoritățile nu caută un alt suspect.

Potrivit mai multor media americane, suspectul ar fi Sayfullo Habibullaevic Saipov, un uzbek care locuia în New Jersey, de unde fusese închiriată camioneta folosită în atac. El avea un permis de ședere permanent, și lucra ca șofer pentru Uber, conform publicației The New York Times, care precizează că bărbatul se afla sub radarul poliției americane. Poliția a anunțat că autorul a fost lovit de gloanțe în abdomen și că a fost spitalizat.

Mai mulți lideri europeni, printre care președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Theresa May, și-au manifestat solidaritatea cu SUA după acest atentat.