INTERNAŢIONAL: Poliţia din Beverly Hills a început o anchetă în scandalul Weinstein

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Poliția din Beverly Hills a anunțat că a deschis o anchetă în urma "plângerilor multiple" depuse împotriva producătorului american Harvey Weinstein și a regizorului James Toback, care sunt vizați de numeroase acuzații de comitere a unor abuzuri sexuale, informează AFP.

Peste 80 de femei, inclusiv vedete de talie mondială precum Gwyneth Paltrow și Angelina Jolie, l-au acuzat public de hărțuire sexuală și viol pe Harvey Weinstein, un influent producător de film care a devenit un adevărat paria la Hollywood, după publicarea unor articole în cotidianul The New York Times și în revista The New Yorker în urmă cu aproape o lună.

Harvey Weinstein, vizat și de anchete ale polițiilor din New York și Los Angeles, a negat toate acuzațiile referitoare la întreținerea de raporturi sexuale non-consimțite.

Într-un comunicat intitulat "Agresiuni sexuale recent raportate", departamentul de Poliție din Beverly Hills, o suburbie a metropolei Los Angeles, nu a oferit alte detalii despre aceste plângeri și a precizat că nu va oferi presei alte informații suplimentare în acest stadiu al anchetei.

Cotidianul Los Angeles Times a intervievat 38 de femei care l-au acuzat pe James Toback, în vârstă de 72 de ani, de hărțuire și relații sexuale non-consimțite, comise pe durata a mai multor decenii. Același cotidian a fost pur și simplu inundat cu e-mailuri și apeluri telefonice primite de la peste 200 de femei care au relatat fapte similare. Aceste mărturii nu au putut fi deocamdată verificate, au precizat editorii de la Los Angeles Times.

La fel ca Harvey Weinstein, regizorul James Toback a respins toate acuzațiile care i-au fost aduse.