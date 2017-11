NAŢIONAL: Titus Corlăţean: Au existat presiuni din partea ambasadorilor pentru numirea Codruţei Kovesi

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Fostul ministru al Justiției Titus Corlățean a declarat miercuri că în timpul mandatului său au existat presiuni din partea ambasadorilor Olandei și SUA pentru numirea într-o "funcție de vârf" în sistemul judiciar.

Acesta a fost audiat miercuri în Comisia parlamentară de anchetă privind arhiva SIPA.

"Am confirmat faptul că au existat la acel moment demersuri, în sensul de presiuni, pentru ca cel care vă vorbește — eram ministrul Justiției la acel moment—, să facă o anumită nominalizare la o funcție de conducere în cadrul Ministerului Public și am beneficiat de vizita a doi sau trei ambasadori la sediul Ministerului Justiției. Evident că i-am primit, am stat de vorbă. Cel puțin în două cazuri (...) nu am apreciat insistența și modalitatea în care s-a făcut acel lobby. Pot înțelege dorința partenerilor ca sistemul judiciar din România să funcționeze, dar acesta trebuie să funcționeze de o manieră profesionistă și independentă, în primul rând pentru interesul nostru al românilor și al României, nu neapărat la presiunile unor ambasadori străini. Nu am apreciat modul insistent al ambasadorului Olandei de la acel moment cu care am avut mai multe discuții. Nu am apreciat insistența ambasadorului american, domnul Gittenstein de la acel moment, pentru a face o nominalizare despre care se știe. Era vorba de nominalizarea doamnei Kovesi în funcția de vârf și am discutat profesional în primul rând, pentru că nu făceam politică cu domnia sa", a afirmat Corlățean, după audierea sa în comisie.