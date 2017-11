LOCAL: Percheziţii la traficanţii de ţigări. 12 persoane ridicate cu mascaţii

« Alte stiri din categoria Ultima ora

La această oră, poliţiştii din Botoşani efectuează 34 de percheziţii în judeţele Botoşani, Suceava şi Neamţ la persoane bănuite de contrabandă cu ţigarete. Acţiunea are loc sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani, iar potrivit primelor informaţii 26 de percheziţii au loc pe raza judeţului Botoşani, 7 în judeţul Suceava şi una în judeţul Neamţ, în cadrul a două dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă. „Din cercetări a reieşit faptul că persoanele implicate ar fi introdus ilegal ţigarete în România din spaţiul extracomunitar, pe care le-ar fi comercializat pe raza judeţelor”, se arată într-un comunicat de presă emis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean. 12 persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Botoşani pentru audieri. La activităţi participă poliţişti din Suceava şi Neamţ, jandarmi şi poliţişti de frontieră botoşăneni.