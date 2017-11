SPORT: Claudiu Niculescu: FC Botoşani are un joc bun!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Înaintea jocului de mîâine de pe „Municipal”, tehnicianul ilfovenilor a recunoscut că FC Botoşani reprezintă un adverar redutabil pentru orice formaţie din Liga I şi susţine că rezultatele celor de la Botoşani au fost obţinue prin muncă.

„FC Botoșani are un joc bun, constant și are jucători care știu ce vor. Se înhamă toți din minutul 1 al fiecărui meci la multă, multă muncă, iar rezultatele se văd. Noi după un meci mai slab, am avut în acest sezon câte o tresărire de orgoliu, sper să se întâmple și acum pentru că e foarte, foarte important să câștigăm la Botoșani” a declarat Clau-Gol.