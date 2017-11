SPORT: Costel Enache: Vom avea un joc greu cu Voluntari!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cu toate că echipa sa se află pe locul 4 înaitea acestui joc, iar ilfovenii sunt pe locul 10 cu 20 de puncte, cu opt mai puţine decât elevii săi, Costel Enache a declarat că partida de mâine cu FC Voluntari va fi una foarte dificilă.

„E un joc greu, o echipă bună, echilibrată, o echipă care are maturitate de joc, o echipă care joacă foarte bine în deplasare, o echipă care în ultimele şase jocuri a pierdut doar unul şi acela putem spune că neşansă, pentru că a controlat jocul, şi-a creat ocazii. Media de vârstă a adversarului a scăzut cu patru ani faţă de meciul din tur. Nu are nicio legătură meciul din tur cu acesta. Nu ne dezavantajează un egal. Ideea este că noi avem un concept mental pe care mergem: încercăm să câştigăm jocurile şi un egal ar fi bun în anumite condiţii. Dacă adversarul a făcut un joc bun şi noi am făcut tot ce a depins de noi, atunci da, putem accepta şi un joc de egalitate. Nu e o abordare pe care noi ne-o dorim”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani.