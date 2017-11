SPORT: Valeriu Iftime: "Am bătut Viitorul în campionat, de ce n-am face-o şi în Cupă?"

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani, s-a declarat încântat de adversarul hărăzit de sorţi în Cupa României, Viitorul Constanţa, mai ales că meciul din optimi se va juca pe "Municipal". "Este o tragere frumoasă şi bine că jucăm la Botoşani. Mulţumim lui Dumnezeu că ne dă provocări din acestea frumoase şi aducem echipe puternice pentru publicul botoşănean. Cel mai greu adversar l-am întâlnit în primul tur (n.r. - CFR Cluj). Viitorul este o echipă în formă, dar echipa aceasta în formă am mai bătut-o în campionat odată şi am dominat-o, de ce n-am mai face şi acum? Pentru noi, Cupa nu este un obiectiv major, ci o provocare să vedem până unde putem merge. Oricum, cea mai în formă echipă din acest moment este FCSB. Bine că am evitat-o", a declarat Valeriu Iftime.

FC Botoşani va juca în optimile Cupei României, pe teren propriu, cu Viitorul Constanţa, campioana României.

Jocurile din cadrul optimilor Cupei României vor avea loc marți/miercuri/joi 28/29/30 noiembrie cu începere de la ora 13:30, cu exceptia jocurilor televizate, programul acestora urmând a fi stabilit şi comunicat ulterior pe site-ul FRF.