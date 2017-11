INTERNAŢIONAL: Jurnalista căreia ministrul britanic al Apărării i-a făcut avansuri consideră demisia acestuia o absurditate

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Gavin Williamson este noul ministru al Apărării de la Londra. A fost numit în această funcție la câteva ore de la demisia lui Michael Fallon, un veteran în echipa conservatorilor britanici. Acesta a fost atins de un scandal de natură sexuală, chiar dacă femeia implicată nu se consideră o victimă, ba chiar a calificat situația în care s-a ajuns drept absurdă.

Michael Fallon și-a explicat gestul într-o declarație făcută la ministerul Apărării. Observatori ai scenei britanice spun că este o grea lovitură pentru premierul Theresa May, Fallon fiind unul dintre oamenii săi de bază.

Michael Fallon, fostul ministru al Apărării din Marea Britanie: "În ultimele zile au apărut acuzaţii în legătură cu mai mulţi parlamentari, inclusiv despre comportamentul meu anterior. Multe dintre ele sunt false, dar accept că în trecut am căzut sub nivelul standardelor ridicate cerute forţelor armate pe care am avut onoarea să le reprezint. "

Michael Fallon a demisionat în urma unor acuzații de comportament indecent față de o jurnalistă. Mai precis, i-a atins genunchiul. Situația s-a consumat în urmă cu 15 ani, la un dineu al conservatorilor britanici, când Fallon era parlamentar. Și-a cerut public scuze.

Jurnalista în cauză nu se consideră o victimă a hărțuirii sexuale și a declarat pentru Sky News că este "cea mai ridicolă și absurdă" demisie dintr-un guvern. "Nu cred ca acesta este adevăratul motiv al demisiei", a mai precizat ea.

Între timp, fostul ministru al Apărării a detaliat subiectul la BBC:

"- Mentalitatea s-a schimbat de-a lungul anilor. Ceea ce ar fi putut fi acceptat acum 15 sau 10 ani, este în mod evident inacceptabil acum.

- Credeţi că ar trebui să vă cereţi scuze?

- Cred că, dacă privim cu toţii în trecut, întotdeauna există lucruri pe care le regreţi, pe care le-ai fi făcut altfel."

Michael Fallon este primul nume răsunător din politica internațională, victimă a undei de șoc a scandalului Weinstein.

Noul ministru britanic al Apărării - Gavin Williamson - are 41 de ani și a fost responsabil cu supravegherea participării la vot în parlament din partea majorității conservatoare. Potrivit presei de la Londra, nu are experiență în domeniul apărării, dar este considerat unul din cei mai promițători tineri politicieni britanici.