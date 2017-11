LOCAL: Patagonia, o nouă misiune extremă pentru pompierul maratonist

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Plutonierul major Iulian Rotariu, pompierul botoşănean care în 2016 a alergat 500 de kilometri în deşerturile Gobi şi Atacama și 420 de kilometri, de la Sofia la București, iar în luna mai a acestui an, 250 de km în deșertul Kalahari din Namibia, pleacă într-o nouă misiune extremă – ultramaratorul ”Racing The Planet Ultra Patagonia 2017”. Subofițerul va urca luni, pe 6 noiembrie, în avionul care îl va duce în ținutul neîmblânzit al Patagoniei, Argentina. În perioada 12 – 19 noiembrie, pompierul botoșănean va alerga, alături de alți 360 de alergători din 60 de țări, înfruntând temperaturi și condiții extreme. Cursa „Racing The Planet Ultra Patagonia 2017” se va desfăşura în cea mai faimoasă și sălbatică regiune din America de Sud, dominată de munții Anzi. Alergarea va fi într-o zonă exclusiv muntoasă, cu lacuri și dune de nisip, la o altitudine de 3000 de metri, unul din locurile din lume unde se poate face insolație și degerături în aceeași zi. Şi de această dată, Iulian Rotariu va alerga în spirit caritabil, 250 de kilometri în șapte zile, pentru a face cunoscută şi a sprijini „Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism din Botoşani”, succesul lui însemnând un pas spre integrarea acestor copilaşi. Zilnic va alerga câte un maraton, aproximativ 43 de km, iar în a 5 –a zi va alerga cca. 80 km. La fel ca și celelalte trei ultramaratoane la care a participat, respectiv ”Gobi March” (China, iunie 2016), Atacama Crossing” (Chile, octombrie 2016) și ”Sahara Race” (Namibia, mai 2017) și unde s-a clasat pe locul I la categoria lui de vârstă şi locul IV la general la „Racing The Planet Ultra Patagonia 2017” din Patagonia se clasează în primele zece curse din lume ca dificultate.