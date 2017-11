LOCAL: Scriitoarea Maria Panciuc Bucătaru - Mereu o să vorbesc despre frumos

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Maria Panciuc Bucătaru, fost profesor şi muzeograf botoşănean, şi-a lansat astăzi patru volume la Galeriile de Artă "Ştefan Luchian". "Cărţile mele sunt adevărate, nu sunt fabulaţii, nu sunt lucruri pe care un om nu le trăieşte niciodată. Eu am ajuns la concluzia că poţi scrie cărţi după ce ţi-ai trăit viaţa. Cărţile se scriu la bătrâneţe, pentru că viaţa ai trăit-o şi ţi-ai adunat materialul. Având o experienţă de viaţă, sigur că lucrurile se pot aşeza altfel într-o carte. Eu ţin foarte mult la adevăr, la lucrurile posibile de închipuit şi de trăit. Sunt copleşită de atâtea vorbe frumoase. Eu mereu am zis că sunt un om fericit. Eu cred că am găsit un izvor la care m-am conectat şi primesc eu ceva de acolo. Eu, gândindu-mă la un răspuns pe care care nu mi l-am dat de mult, l-aş spune acum în premieră. Dragii mei, scriu pentru că eu m-am gândit că nu vreau să mor de tot. La momentul acesta, când eu semnez încă un act de prezenţă în faţa dumneavoastră, nu prea mai sunt cuvinte multe de spus, din cauza emoţiilor. Prea buni prieteni, prea frumoşi vecini am, prea multă lume care nu a trecut cu vederea acest lucru ce nu este chiar în toată ziua. Aş vrea să vă mulţumesc din suflet, nu văd în sală oameni, văd numai flori cu chipul dumneavoastră. Cuvintele dumneavoastră le adun la un loc şi mă văd într-un noian de lucruri frumoase şi aceste lucruri sper că le-am înmagazinat în sufletul meu şi le voi duce mai departe. Când voi mai avea ocazia, mereu o să vorbesc despre frumos, despre dragoste, despre iubire, despre pace, despre linişte, niciodată ură, cinism şi alte lucruri urâte. Poate aici este un secret în care ne putem păstra bine”, a spus autoarea.