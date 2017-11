SPORT: Enache mulţumit de elevii săi!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani s-a arătat mulţumit de faptul că elevii săi au obţinut toate cele trei puncte puse în joc în meciul cu FC Voluntari, scor 1-0.

Tehnicianul revelaţiei Ligii I a spus că elevii săi au câştigat meciul pentru că au fost mai inteligenţi decât adversarii.

„E un moment bun prelungit. O situaţie care ne mulţumeşte şi ne aduce bucurie dar în acelaşi timp şi responsabilitate. Nu am avut un joc uşor, am avut un adversar bine organizat care pe terenul de astăzi ne putea crea probleme. Trebuie să remarc inteligenţa tactică, inteligenţa de joc a jucătorilor mei, au gestionat foarte bine jocul. Nu ne-a fost uşor, venim după meciuri pe terenuri foarte grele, care s-au desfăşurat într-un ritm foarte rapid. Am jucat inteligent şi cred că e meritul jucătorilor”, a declarat Costel Enache